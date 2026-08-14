مصلحة الاقتصاد في الشمال: ٥ محاضر ضبط و٦ مصادرات

تابعت مصلحة الاقتصاد في الشمال جولاتها الرقابية على أصحاب المولدات الخاصة في مدينة طرابلس والميناء، بمشاركة أمن الدولة وبلدية طرابلس، حيث أسفرت هذه الجولات عن تنظيم ٥ محاضر ضبط و٦ مصادرات لمولدات كهربائية، وذلك بناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في الشمال.



وقد جرى تسليم ٤ مولدات إلى بلدية طرابلس و٢ إلى بلدية الميناء، وفقا لما يلي:



١- مصادرة مولد .E. ساحة النور، بعد أن كان قد نُظم بحقه محضر سابق في ١٢/٠٨/٢٠٢٦، حيث تبيّن أنه يتقاضى ٧٧ سنتاً للكيلوواط ساعة.



٢- مولد .م. ضم والفرز: محضر ضبط ومصادرة، وهو يتقاضى ٧٠ سنتاً.



٣- مولد .ع. محرم: محضر ضبط ومصادرة، وهو يتقاضى ٧٠ سنتاً.



٤- مولد .م. باب الرمل: محضر ضبط ومصادرة، وهو يتقاضى ٧٠ سنتاً.



٥- مولد .ا. الميناء المساكن: محضر ضبط ومصادرة لعدم تركيب عدادات.



٦- مولد .ن. الميناء المساكن: محضر ضبط، وقد تبيّن أنه يتقاضى ٨٠ سنتاً وغير ملتزم بتركيب العدادات، إذ يوجد فقط ١٢ عداداً من أصل ٥٠٠ مشترك.