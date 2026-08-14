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اقتصاد
مصلحة الاقتصاد في الشمال: ٥ محاضر ضبط و٦ مصادرات
2026-08-14 | 08:34
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مصلحة الاقتصاد في الشمال: ٥ محاضر ضبط و٦ مصادرات
تابعت مصلحة الاقتصاد في الشمال جولاتها الرقابية على أصحاب المولدات الخاصة في مدينة طرابلس والميناء، بمشاركة أمن الدولة وبلدية طرابلس، حيث أسفرت هذه الجولات عن تنظيم ٥ محاضر ضبط و٦ مصادرات لمولدات كهربائية، وذلك بناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في الشمال.
وقد جرى تسليم ٤ مولدات إلى بلدية طرابلس و٢ إلى بلدية الميناء، وفقا لما يلي:
١- مصادرة مولد .E. ساحة النور، بعد أن كان قد نُظم بحقه محضر سابق في ١٢/٠٨/٢٠٢٦، حيث تبيّن أنه يتقاضى ٧٧ سنتاً للكيلوواط ساعة.
٢- مولد .م. ضم والفرز: محضر ضبط ومصادرة، وهو يتقاضى ٧٠ سنتاً.
٣- مولد .ع. محرم: محضر ضبط ومصادرة، وهو يتقاضى ٧٠ سنتاً.
٤- مولد .م. باب الرمل: محضر ضبط ومصادرة، وهو يتقاضى ٧٠ سنتاً.
٥- مولد .ا. الميناء المساكن: محضر ضبط ومصادرة لعدم تركيب عدادات.
٦- مولد .ن. الميناء المساكن: محضر ضبط، وقد تبيّن أنه يتقاضى ٨٠ سنتاً وغير ملتزم بتركيب العدادات، إذ يوجد فقط ١٢ عداداً من أصل ٥٠٠ مشترك.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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الشمال:
محاضر
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