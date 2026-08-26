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اقتصاد
جابر وقع على مشروع تأمين اعتمادات لصالح قوى الأمن لزوم تغطية المنح المدرسية بنسبة 100%
2026-08-26 | 10:23
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جابر وقع على مشروع تأمين اعتمادات لصالح قوى الأمن لزوم تغطية المنح المدرسية بنسبة 100%
وقّع وزير المالية ياسين جابر على مشروع تأمين اعتمادات لصالح قوى الأمن الداخلي لزوم تغطية المنح المدرسية للعسكريين المتقاعدين بنسبة 100% مما تقدمه تعاونية موظفي الدولة. وبلغت قيمة الاعتماد 425 مليار ليرة لبنانية.
الى ذلك، تابع الوزير جابر مراحل إعداد مشروع موازنة العام 2027 وعقد سلسلة اجتماعات مع المدراء المختصين في الوزارة نوقشت في خلالها الابواب التي تتضمنها بالتفاصيل والأرقام، على أن يصار الى انجازها ورفعها الى مجلس الوزراء في الموعد الدستوري نهاية آب الحالي.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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اقتصاد
ياسين جابر
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