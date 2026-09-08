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اقتصاد
ارتفاع في أسعار المحروقات
2026-09-08 | 02:02
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ارتفاع في أسعار المحروقات
ارتفع اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 28 ألف ليرة لبنانية والمازوت 13 ألف ليرة والغاز 23 ألف ليرة.
وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: مليونان و630 ألف ليرة
البنزين 98 أوكتان: مليونان و648 ألف ليرة
المازوت: مليونان و487 ألف ليرة
الغاز: مليون و190 ألف ليرة
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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