صندوق النقد الدولي يتوقع انكماشا حادا للنشاط الاقتصادي اللبناني في 2026

توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد النشاط الاقتصادي في لبنان انكماشا كبيرا في 2026، وذلك في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط والتوتر الأمني الأوسع نطاقا بالمنطقة في الإضرار بالنشاط الاقتصادي والبنية التحتية وظروف المعيشة.



وأشار الصندوق الى أن معدلات التضخم لا تزال في خانة العشرات وأن عجز المعاملات الجارية في البلاد زاد، ويرجع ذلك إلى حد كبير لارتفاع تكاليف الطاقة، في حين فاقمت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وحالات النزوح الداخلي، وتدهور مستويات المعيشة من الضغوط الاقتصادية.