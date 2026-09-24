أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

لجنة الأمن الغذائي في الهئيات الإقتصادية تتابع ملف الغذاء: الأسعار تتعرض لضغوط مختلفة... وتحرك وإقتراحات لاحتواء أي إرتفاعات

2026-09-24 | 12:36
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لجنة الأمن الغذائي في الهئيات الإقتصادية تتابع ملف الغذاء: الأسعار تتعرض لضغوط مختلفة... وتحرك وإقتراحات لاحتواء أي إرتفاعات
3min
لجنة الأمن الغذائي في الهئيات الإقتصادية تتابع ملف الغذاء: الأسعار تتعرض لضغوط مختلفة... وتحرك وإقتراحات لاحتواء أي إرتفاعات

عقدت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الاقتصادية اجتماعاً برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خُصّص للبحث في الضغوط التي يواجهها ملف الأمن الغذائي، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والشحن البحري نتيجة التوترات في مضيق باب المندب، إضافة إلى تداعيات التضخم العالمي وأزمة المحاصيل الزراعية التي تفاقمت مع تطور ظاهرة الاحتباس الحراري.
وحضر الاجتماع، إلى جانب الوزير شقير، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان ورئيس نقابة أصحاب السوبرماركت الدكتور نبيل فهد، ورئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، وأمين سر الهيئات الاقتصادية ألفونس ديب، ورئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، ورئيس تجمع المطاحن في لبنان أحمد حطيط، ورئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية رامز بونادر، وأمين سر اتحاد القصابين وتجار المواشي ماجد عيد، وعضو المجلس الأعلى للزراعة خير الجراح، وعضو نقابة الصناعات الغذائية مازن سنو، ورئيس نقابة مزارعي القمح في البقاع نجيب فارس.
وبعد مراجعة أسعار المواد الغذائية من قبل النقباء المشاركين في الاجتماع، والاستناد إلى أرقام إدارة الإحصاء المركزي، أشارت اللجنة إلى أن أسعار السلع الغذائية سجلت ارتفاعات محدودة، فيما سجلت بعض الأصناف ارتفاعات تراوحت بين 5 و7 في المئة.
 
وأبدت اللجنة قلقها من الضغوط المتزايدة على أسعار الغذاء، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والشحن البحري والمحاصيل الزراعية، وما قد يترتب على ذلك من أعباء إضافية على كلفة الإنتاج والاستيراد، وبالتالي على أسعار السلع الغذائية.
ومن أجل تمكين اللبنانيين من احتواء أي ارتفاعات محتملة في الأسعار نتيجة هذه العوامل، طالبت لجنة الأمن الغذائي بما يأتي:
تعليق رسم الـ 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين حتى نهاية العام الحالي.
إلغاء رسم الـ3 في المئة المفروض على الاستيراد.
إلغاء الرسم البيئي البالغ 3 في المئة على كسبة الصويا والأدوية البيطرية والمضافات العلفية، وهي مواد غير مضرة بالبيئة، فيما يؤدي فرض هذا الرسم إلى زيادة التكاليف على منتجات زراعية وصناعية غذائية أساسية وحيوية.
العمل على خفض الضرائب المفروضة على المؤسسات والشركات، بما يمكّنها من الصمود والإستمرار في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية الكبيرة وتمكينها  من الحفاظ على رأس مالها التشغيلي، وخاصة في ظل غياب التمويل المصرفي.
 
وأكدت اللجنة إبقاء اجتماعاتها مفتوحة، على أن تُعدّ ورقة عمل تتضمن مقترحاتها، تمهيداً لمناقشتها مع الوزراء المعنيين، بهدف خفض التكاليف والحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
 
وطالبت اللجنة المعنيين في الحكومة العمل سريعاً على إلغاء الرسم البيئي البالغ 3 في المئة على كسبة الصويا والأدوية البيطرية والمضافات العلفية، التي سيكون لها أنعكاس كبيرة على أصناف كثيرة من السلع الغذائية مثل البيض والدجاج واللحوم والألبان والأجبان وغيرها الكثير.




 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

الأمن

الغذائي

الهئيات

الإقتصادية

تتابع

الغذاء:

الأسعار

تتعرض

لضغوط

مختلفة...

وتحرك

وإقتراحات

لاحتواء

إرتفاعات

إرتفاع في أسعار المحروقات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-07-08

هاني من بعلبك: الزّراعة ركيزة أساسيّة للأمن الغذائي ومحرّك للتّنمية الاقتصاديّة

LBCI
أخبار لبنان
12:52

لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الاقتصادية طالبت بتعليق رسم الـ300 ألف ليرة على البنزين وإلغاء ال3% من الرسم البيئي والرسم المفروض على الاستيراد

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-22

الأسمر من بعبدا: طالبنا بخلية اقتصادية وزارية لمتابعة الضغوط المعيشية وانعقاد لجنة المؤشر وزيادة بدل النقل

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-06

نقابة مستوردي المواد الغذائية: الأسعار مستقرة رغم ضغوط الشحن العالمية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2026-09-22

إرتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
اقتصاد
2026-09-21

مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب: تنظيم 14 محضر ضبط في حق أصحاب المولدات لمخالفتهم للتسعيرة الرسمية

LBCI
اقتصاد
2026-09-21

الاتحاد العمالي العام يطالب برفع الأجور وبدل النقل لمواكبة غلاء المعيشة

LBCI
اقتصاد
2026-09-21

جابر يخفّض رسوماً عن مدخلات الإنتاج: دعمٌ مباشر للصناعة اللبنانية وتعزيز قدرتها على المنافسة

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
آخر الأخبار
14:12

نتنياهو: أقول للسيد الشرع إن اليهود موجودون في الجولان منذ عهد موسى

LBCI
آخر الأخبار
14:11

نتنياهو: من الغرابة أن بعض من يتهموننا بالاستعمار هم في بريطانيا وفرنسا وأقول لهم كفى كذبا فقد استعمرتم العالم

LBCI
آخر الأخبار
14:08

نتنياهو: إسرائيل وهي تدافع عن نفسها تدافع أيضا عن كثير من البلدان التي غادرت وفودها القاعة قبل قليل

LBCI
آخر الأخبار
14:08

نتنياهو: تدمير منشآت إيران النووية كان عسيرا جدا لكن بالنسبة لي كان من أسهل القرارات التي اتخذتها

LBCI
آخر الأخبار
14:07

نتنياهو: إن كان هناك مزيد من الجبناء الذين لم يغادروا القاعة أطلب منهم المغادرة الآن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-01-30

نتائج الإختبارات الرياضية ومواعيد الإختبارات الطبية لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن

LBCI
أخبار دولية
2026-02-24

إيران: التوصل إلى اتفاق مع أميركا في المتناول

LBCI
أخبار دولية
2026-03-03

وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير ثماني مسيرات بالقرب من مدينتي الرياض والخرج

LBCI
فنّ
10:23

المعهد الوطني العالي للموسيقى يعلن "2026 ـ عام وليد غلمية" في افتتاح موسمه الموسيقي الجديد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بَلَع الكوكابين وهرّبه الى دبي...اليكم تفاصيل شبكة المخدرات والسيارات المسروقة من كندا واوروبا الى لبنان والإمارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مشاريع طرابلس والشمال الاستراتيجية بين الفرصة والتنفيذ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

L’Oréal Paris تكرّم ست نساء لبنانيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

الرئيس الصينيّ في البيت الأبيض... زيارة تاريخية واستقبال خاص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

الترويج السياحيّ والتكامل السياحيّ العربيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

بين الشارع وإمكانات الدولة لا حلول مستدامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

بذريعة "الشرف" هكذا قتل أخته في الرويسات

LBCI
أخبار دولية
13:09

إسرائيل على تأهّب والأعين على كلمة نتنياهو لتقرير المصير

LBCI
أخبار دولية
13:00

الصين في واشنطن... هذا ما في التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:25

بحث في جهود دفع قطاع البترول في البلاد الى الأمام

LBCI
أخبار دولية
03:22

الاتحاد الأوروبي يقر حزمة بقيمة 505 ملايين يورو لدعم استقرار لبنان وتعافيه وإصلاحاته

LBCI
اسرار
23:44

أسرار الصحف 24-9-2026

LBCI
أخبار لبنان
03:42

حركة تشغيلية استثنائية في مرفأ بيروت: ثلاث بواخر عملاقة من فئة Mother Vessel في يوم واحد

LBCI
أخبار لبنان
02:10

لقاءات سلام في نيويورك... حشد الدعم للبنان وخفض التصعيد ومرحلة ما بعد "اليونيفيل"

LBCI
أخبار لبنان
00:19

سلام التقى في نيويورك الشرع ولافروف والهاشمي: نريد لأي قوة دولية في الجنوب أن تعمل تحت مظلة قرار صادر عن مجلس الأمن

LBCI
حال الطقس
04:25

طقس خريفي رطب مستمر

LBCI
أخبار دولية
01:48

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يخفض توقعات النمو للعراق ولبنان بسبب الحرب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More