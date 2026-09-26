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اقتصاد

هاني يزور العراق للبحث في تصدير التفاح اللبناني

2026-09-26 | 06:09
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هاني يزور العراق للبحث في تصدير التفاح اللبناني
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هاني يزور العراق للبحث في تصدير التفاح اللبناني

يتوجّه وزير الزراعة نزار هاني في زيارة سريعة إلى العراق تستمر 24 ساعة، يرافقه المدير العام للزراعة لويس لحود وسفير لبنان لدى العراق محمد خليل وممثلان اثنان لنقابة مصدّري الخضار والفواكه، استكمالًا لخريطة الطريق التي وضعتها الوزارة لتسويق محصول التفاح اللبناني وتصديره هذا العام.

ومن المقرّر أن يلتقي هاني وزير الزراعة العراقي وعددًا من كبار مستوردي المنتجات الزراعية اللبنانية، لبحث زيادة صادرات التفاح إلى السوق العراقية، ومتطلبات الاستيراد، وتعزيز التواصل المباشر بين المصدّرين والمستوردين. وتأتي الزيارة في إطار جهود الوزارة لتأمين أسواق إضافية للمحصول، بما يساعد على تصريفه وتحسين العائد للمزارعين.

كما يُرتقب، بالتنسيق مع وزير المال ياسين جابر، عقد لقاء لبحث الصعوبات المرتبطة بالتحويلات المالية من العراق إلى لبنان، وأثرها في انتظام العمليات التجارية وتحصيل مستحقات المصدّرين.

وأكدت وزارة الزراعة أن هذه الزيارة، على قصر مدتها، تهدف إلى متابعة الملفات العملية التي تؤثر في حركة التصدير، وصولًا إلى تسهيل وصول التفاح اللبناني إلى السوق العراقية وضمان عودة عائداته إلى المنتجين.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

نزار هاني

العراق

تصدير

التفاح اللبناني

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