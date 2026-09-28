أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
وزير العمل محمد حيدر يعلن ما تمّ الإتفاق عليه في اجتماع لجنة المؤشر
2026-09-28 | 08:31
مشاهدات عالية
شارك
وزير العمل محمد حيدر يعلن ما تمّ الإتفاق عليه في اجتماع لجنة المؤشر
0
min
وزير العمل محمد حيدر يعلن ما تمّ الإتفاق عليه في اجتماع لجنة المؤشر
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
وزير العمل
محمد حيدر
لجنة المؤشر
تذكير من "المالية" إلى المكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:46
مريض بحاجة ماسة لأربع وحدات دم فئة O- في مستشفى مار يوسف
آخر الأخبار
09:46
مريض بحاجة ماسة لأربع وحدات دم فئة O- في مستشفى مار يوسف
0
أخبار لبنان
09:44
جعجع لقاسم: مقاومتكم أدت إلى عكس ما تدّعون
أخبار لبنان
09:44
جعجع لقاسم: مقاومتكم أدت إلى عكس ما تدّعون
0
أخبار دولية
09:28
مجموعة موالية لأديس أبابا تقول إن الجيش الإثيوبي سيطر على بلدة هامة في إقليم تيغراي
أخبار دولية
09:28
مجموعة موالية لأديس أبابا تقول إن الجيش الإثيوبي سيطر على بلدة هامة في إقليم تيغراي
0
أخبار دولية
09:24
البابا لاون يرفض العنف باسم الدين... وماكرون يحذّر من عودة القوميات
أخبار دولية
09:24
البابا لاون يرفض العنف باسم الدين... وماكرون يحذّر من عودة القوميات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
07:02
تذكير من "المالية" إلى المكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة
اقتصاد
07:02
تذكير من "المالية" إلى المكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة
0
اقتصاد
2026-09-27
جابر: إلى واشنطن لتفعيل مسار الاتفاق مع صندوق النقد وتعزيز الشراكة مع البنك الدولي
اقتصاد
2026-09-27
جابر: إلى واشنطن لتفعيل مسار الاتفاق مع صندوق النقد وتعزيز الشراكة مع البنك الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-26
الحرب أنهكت قطاع الماشية في مجدل سلم... من 63 مربّي ماشية إلى 6
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-26
الحرب أنهكت قطاع الماشية في مجدل سلم... من 63 مربّي ماشية إلى 6
0
اقتصاد
2026-09-26
هاني يزور العراق للبحث في تصدير التفاح اللبناني
اقتصاد
2026-09-26
هاني يزور العراق للبحث في تصدير التفاح اللبناني
آخر الأخبار
d-none hideMe
آخر الأخبار
09:46
مريض بحاجة ماسة لأربع وحدات دم فئة O- في مستشفى مار يوسف
أخبار لبنان
09:44
جعجع لقاسم: مقاومتكم أدت إلى عكس ما تدّعون
أخبار دولية
09:28
مجموعة موالية لأديس أبابا تقول إن الجيش الإثيوبي سيطر على بلدة هامة في إقليم تيغراي
أخبار دولية
09:24
البابا لاون يرفض العنف باسم الدين... وماكرون يحذّر من عودة القوميات
أخبار دولية
09:13
طهران تنفي "بشكل قاطع" أي ضلوع لها في مخطط لمهاجمة قاعدة عسكرية في إنكلترا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-04-09
انهيار مبنى في عين المريسة أثناء محاولة إنقاذ المصابين...
تقارير نشرة الاخبار
2026-04-09
انهيار مبنى في عين المريسة أثناء محاولة إنقاذ المصابين...
0
صحة وتغذية
2026-05-12
رغم تسببه بمقتل أعداد كبيرة من البشر... القضاء على البعوض يثير الجدل
صحة وتغذية
2026-05-12
رغم تسببه بمقتل أعداد كبيرة من البشر... القضاء على البعوض يثير الجدل
0
آخر الأخبار
08:53
مصدر لرويترز: من المتوقع أن يجري الوسطاء محادثات منفصلة مع واشنطن وطهران اليوم أو غدا مع بقاء عراقجي والوسطاء القطريين بالولايات المتحدة والمحادثات ستركز على نسخة معدلة من مقترح الـ7 أيام الذي قدمته إيران على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
آخر الأخبار
08:53
مصدر لرويترز: من المتوقع أن يجري الوسطاء محادثات منفصلة مع واشنطن وطهران اليوم أو غدا مع بقاء عراقجي والوسطاء القطريين بالولايات المتحدة والمحادثات ستركز على نسخة معدلة من مقترح الـ7 أيام الذي قدمته إيران على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
0
فنّ
2026-07-20
النيران تحاصر مجمّعاً يسكنه شاتاي أولسوي ومشاهير أتراك... وأنباء عن منع فرق الإنقاذ من الدخول
فنّ
2026-07-20
النيران تحاصر مجمّعاً يسكنه شاتاي أولسوي ومشاهير أتراك... وأنباء عن منع فرق الإنقاذ من الدخول
بالفيديو
d-none hideMe
0
اقتصاد
08:31
وزير العمل محمد حيدر يعلن ما تمّ الإتفاق عليه في اجتماع لجنة المؤشر
اقتصاد
08:31
وزير العمل محمد حيدر يعلن ما تمّ الإتفاق عليه في اجتماع لجنة المؤشر
0
أخبار دولية
07:51
ماكرون: نحذّر من الانكفاء وكراهية الآخر وعودة النزعات القومية التي تقسّم أوروبا
أخبار دولية
07:51
ماكرون: نحذّر من الانكفاء وكراهية الآخر وعودة النزعات القومية التي تقسّم أوروبا
0
أخبار لبنان
07:38
المؤسسة العامة للسكك الحديد والنقل المشترك تتسلّم 20 حافلة جديدة مقدّمة من سلطنة عُمان
أخبار لبنان
07:38
المؤسسة العامة للسكك الحديد والنقل المشترك تتسلّم 20 حافلة جديدة مقدّمة من سلطنة عُمان
0
أخبار دولية
05:59
كالاس: روسيا تخطط لمزيد من أعمال التخريب في أوروبا
أخبار دولية
05:59
كالاس: روسيا تخطط لمزيد من أعمال التخريب في أوروبا
0
أخبار دولية
05:16
بريطانيا تحقق في صلة محتملة لإيران بتهديد قرب قاعدة جوية
أخبار دولية
05:16
بريطانيا تحقق في صلة محتملة لإيران بتهديد قرب قاعدة جوية
0
أخبار لبنان
05:00
الجميّل ردًا على قاسم: "عن أي دولة عم تحكي؟ نحن الدولة استرديناها مبارح من سنة"
أخبار لبنان
05:00
الجميّل ردًا على قاسم: "عن أي دولة عم تحكي؟ نحن الدولة استرديناها مبارح من سنة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
انجازات عربية عابرة للحدود كرمتها مؤسسة "تكريم"
تقارير نشرة الاخبار
13:45
انجازات عربية عابرة للحدود كرمتها مؤسسة "تكريم"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في زيارة نادرة إلى لورد… البابا لاون يضع الألم في قلب رسالته
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في زيارة نادرة إلى لورد… البابا لاون يضع الألم في قلب رسالته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
فيرفورد تحت الاستنفار الأمني... توقيف 5 أشخاص للاشتباه بالتحضير لعمل إرهابي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
فيرفورد تحت الاستنفار الأمني... توقيف 5 أشخاص للاشتباه بالتحضير لعمل إرهابي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
07:54
توقيف والدَين عنّفا طفلَيهما القاصرَين... أحدهما بجنزير حديدي والآخر بسلك كهربائي (فيديو)
أمن وقضاء
07:54
توقيف والدَين عنّفا طفلَيهما القاصرَين... أحدهما بجنزير حديدي والآخر بسلك كهربائي (فيديو)
2
اقتصاد
07:02
تذكير من "المالية" إلى المكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة
اقتصاد
07:02
تذكير من "المالية" إلى المكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة
3
خبر عاجل
15:02
مصدر أمني للـLBCI: لا صحة لصدور أي تعميم يطلب من رؤساء الأجهزة الأمنية عدم المشاركة في إحياء الذكرى الثانية لاغتيال حسن نصرالله أو إرسال ممثلين عنهم
خبر عاجل
15:02
مصدر أمني للـLBCI: لا صحة لصدور أي تعميم يطلب من رؤساء الأجهزة الأمنية عدم المشاركة في إحياء الذكرى الثانية لاغتيال حسن نصرالله أو إرسال ممثلين عنهم
4
اسرار
23:30
أسرار الصحف 28-9-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 28-9-2026
5
أمن وقضاء
03:35
الرأس المدبّر لعمليات سلب في مناطق جبل لبنان وبحقه 5 مذكرات عدلية بجرائم مختلفة في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
03:35
الرأس المدبّر لعمليات سلب في مناطق جبل لبنان وبحقه 5 مذكرات عدلية بجرائم مختلفة في قبضة شعبة المعلومات
6
حال الطقس
02:52
منخفض جوي وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة...
حال الطقس
02:52
منخفض جوي وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة...
7
فنّ
13:22
"دوم دوم تاك تاك" صارت "تاك تاك"… نجوى كرم تشوّق جمهورها لأغنيتها الجديدة (فيديو)
فنّ
13:22
"دوم دوم تاك تاك" صارت "تاك تاك"… نجوى كرم تشوّق جمهورها لأغنيتها الجديدة (فيديو)
8
خبر عاجل
15:07
أكسيوس نقلا عن مصادر: نتنياهو زار أبوظبي اليوم والتقى برئيس دولة الإمارات
خبر عاجل
15:07
أكسيوس نقلا عن مصادر: نتنياهو زار أبوظبي اليوم والتقى برئيس دولة الإمارات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More