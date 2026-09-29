17680 كشفاً ميدانياً منذ بداية العام ولغاية 25 أيلول... وزارة الاقتصاد تنشر نتيجة حملاتها الرقابية

أعلنت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة في تقرير، أنها وفي إطار حملاتها الرقابية على مختلف الأراضي اللبنانية نفّذت 17,680 كشفاً ميدانياً منذ بداية العام ولغاية 25 أيلول الحالي، في مقدّمها سلامة الغذاء (9،872 كشفاً) ومحطات المحروقات (2،674 كشفاً) وكيل الصهاريج (1،970 كشفاً) والمولدات الكهربائية (1،045 كشفاً)".



وكشفت مديرية حماية المستهلك أنها، "خلال الفترة نفسها وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية، قد سطّرت 887 محضر ضبط بحقّ المخالفين، وذلك ضمن 20 نوعاً من الأعمال الرقابية، تشمل أسعار السلع والمواد الاستهلاكية، وسلامة الغذاء وكيل الصهاريج ومحطات المحروقات وسواها، إلى جانب المولّدات الكهربائية الخاصة التي نالت وحدها 505 محاضر. كما تلقّت المديرية 1,735 شكوى من المستهلكين في الفترة نفسها، عبر التطبيق الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة MoET Digital Services".



وبحسب التقرير فإنه، في أسبوع واحد، من 21 ولغاية 25 أيلول، استجابت مديرية حماية المستهلك لـ 57 شكوى من المستهلكين، ونفّذت 457 كشفاً ميدانياً نتج عنها تسطير 51 محضر ضبط بحق المخالفين.



وجدّدت وزارة الاقتصاد والتجارة دعوتها للمواطنين والمستهلكين للتقدم بالشكاوى ضدّ أي مخالفات يرصدونها سواء عبر تطبيقها الإلكتروني (MoET Digital Services)، أو عبر الخط الساخن لجمعية المستهلك-لبنان (01750650).