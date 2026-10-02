بيان لوزارة المالية... هذا ما جاء فيه

ذكّرت وزارة المالية في بيان، "المكلفين المعنيين بأن بعض المهل المستفاد منها بموجب قانون تعليق المهل رقم 46 تاريخ 27/7/2026، والتي تنتهي خلال شهر تشرين الأول 2026، قد قاربت على الانتهاء، وتدعوهم إلى المبادرة إلى تقديم تصاريحهم واستكمال موجباتهم ضمن المهل المحددة، وذلك على الشكل الآتي:- 10 تشرين الأول 2026: انتهاء المهلة المتعلقة بإعادة تقييم المخزون وإعادة تقييم الأصول الثابتة عن سنتي 2023 و2024، وفقاً للقانون رقم 330/2024 والممددة بموجب القانون رقم 40/2026.- 31 تشرين الأول 2026: انتهاء مهلة تقديم تصاريح ضريبة الدخل السنوية عن سنة 2025 لشركات الأموال والمصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين والشركات القابضة، إضافةً إلى البيانات والتصاريح السنوية المرتبطة بها.- 31 تشرين الأول 2026: انتهاء مهلة تقديم طلبات إعادة تقييم عناصر الأصول الثابتة لشركات الأموال عن سنة 2025 وفقاً للقانون رقم 330/2024.لذلك، دعت وزارة المالية المكلفين المعنيين إلى استكمال موجباتهم ضمن المهل المذكورة، تجنباً لترتب الغرامات القانونية.