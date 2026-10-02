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اقتصاد
بيان لوزارة المالية... هذا ما جاء فيه
2026-10-02 | 04:21
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بيان لوزارة المالية... هذا ما جاء فيه
ذكّرت وزارة المالية في بيان، "المكلفين المعنيين بأن بعض المهل المستفاد منها بموجب قانون تعليق المهل رقم 46 تاريخ 27/7/2026، والتي تنتهي خلال شهر تشرين الأول 2026، قد قاربت على الانتهاء، وتدعوهم إلى المبادرة إلى تقديم تصاريحهم واستكمال موجباتهم ضمن المهل المحددة، وذلك على الشكل الآتي:
- 10 تشرين الأول 2026: انتهاء المهلة المتعلقة بإعادة تقييم المخزون وإعادة تقييم الأصول الثابتة عن سنتي 2023 و2024، وفقاً للقانون رقم 330/2024 والممددة بموجب القانون رقم 40/2026.
- 31 تشرين الأول 2026: انتهاء مهلة تقديم تصاريح ضريبة الدخل السنوية عن سنة 2025 لشركات الأموال والمصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين والشركات القابضة، إضافةً إلى البيانات والتصاريح السنوية المرتبطة بها.
- 31 تشرين الأول 2026: انتهاء مهلة تقديم طلبات إعادة تقييم عناصر الأصول الثابتة لشركات الأموال عن سنة 2025 وفقاً للقانون رقم 330/2024.
لذلك، دعت وزارة المالية المكلفين المعنيين إلى استكمال موجباتهم ضمن المهل المذكورة، تجنباً لترتب الغرامات القانونية.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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