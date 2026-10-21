مجموعة CMA CGM عززت صادرات التفاح اللبناني إلى مصر وليبيا والسعودية بتخفيض كلفة الشحن 25%

أعلنت مجموعة CMA CGM في بيان، أنها "دعماً لمزارعي التفاح في لبنان، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الموسم الحالي، خفّضت كلفة الشحن البحري للتفاح اللبناني بنحو 25 في المئة، لتسهيل نقله بالحاويات المبرّدة إلى مصر وليبيا والمملكة العربية السعودية.



وكانت المجموعة قد أطلقت خدمات شحن أسبوعية مباشرة لتصدير التفاح إلى الأسواق العربية الرئيسية، ولا سيّما مصر، ووفّرت حاويات مبرّدة ذكية لتسهيل حركة التجارة الموسمية.



وبحسب البيان، فإن القيمة الإجمالية لهذا التخفيض تبلغ نحو مليون دولار أميركي من تكاليف شحن الصادرات. ويهدف هذا الدعم إلى مساندة المزارعين اللبنانيين في تصريف محصول التفاح الوفير وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، ومواجهة التحديات الراهنة، ولا سيّما اضطراب ممرات النقل، ومحدودية الوصول إلى الأسواق، ما يزيد من صعوبة التصدير. كما يتيح الاستفادة من الجودة العالية للتفاح اللبناني لتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الدولية.



ولفت البيان، الى أن هذه المبادرة تتماشى مع خطة وزارة الزراعة لتصدير 100 ألف طن من التفاح اللبناني خلال موسم 2026، وتؤكّد أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص.



وأشار الى أن المبادرة تندرج ضمن التزام أوسع بدعم الزراعة اللبنانية والمزارعين، من خلال:



- إنشاء Lebanon Packing House (LPH) عام 2021 في تعنايل في البقاع، لتوفير خدمات توضيب الفاكهة والخضار اللبنانية وفرزها وتخزينها ضمن سلسلة تبريد متكاملة، وربط المزارعين والمنتجين المحليين بأسواق التصدير الإقليمية والدولية.



- دعم صادرات البطاطا اللبنانية إلى الأسواق الخليجية بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي في الأرياف.



- تسهيل التجارة الموسمية انطلاقاً من موقع المجموعة الريادي في الشحن المبرّد في لبنان، عبر توفير حاويات مبرّدة ذكية تساعد على الحفاظ على نضارة المنتجات وجودتها طوال الرحلة، إلى جانب ضمان توافر الحاويات، وأسعار تنافسية، وخدمات شحن أسبوعية مباشرة.



وجددت مجموعة CMA CGM التزامها بالمساهمة في تعافي الاقتصاد اللبناني وتسخير خدماتها في الشحن لدعم مختلف القطاعات الإنتاجية في البلاد.