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اقتصاد
لقاء إقتصادي لبناني سريلانكي يبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي
2026-10-28 | 09:56
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لقاء إقتصادي لبناني سريلانكي يبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي
أقيم اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان لقاء اقتصادي لبناني سريلانكي، شارك فيه نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان د. نبيل فهد والسفير السريلانكي في لبنان أنورا ويتاناغي ورجال أعمال ومستثمرين، وذلك بهدف عرض الفرص الاستثمارية والتجارية في سريلانكا.
وفي الكلمة التي ألقاها، رحب فهد بالسفير السريلانكي وبالحضور في هذا اللقاء الذي يعكس اهتمام القطاع الخاص في كلٍّ من لبنان وسريلانكا بتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.
وقال: "تشكّل سريلانكا سوقًا واعدة نوليها اهتمامًا كبيرًا، ونتطلع إلى توسيع صادراتنا إليها، لا سيّما أنّ لبنان يمتلك منتجات صناعية ذات الجودة العالية، إلى جانب منتجات زراعية متميّزة. وفي المقابل، يتمتّع السوق اللبناني بأهمية خاصة، إذ يمكن أن يشكّل لبنان مركزًا لتوزيع عدد من المنتجات السريلانكية في المنطقة، والانطلاق منها نحو أسواق أوسع في أفريقيا."
وأمل فهد أن يشكّل هذا اللقاء انطلاقة لسلسلة من المبادرات والأنشطة المشتركة، وأن تترجم هذه الجهود إلى شراكات عملية تسهم في تعزيز التبادل التجاري وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.
أما السفير السريلانكي أنورا ويتاناغي، فشكر فهد على استضافة الغرفة لهذا اللقاء، وتحدث عن أهمية تعزيز التعاون وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في سريلانكا والمنتجات السريلانكية التي من الممكن تصديرها إلى لبنان، مثنياً على توقيع مذكرة تعاون قبل شهر بين غرفة بيروت وجبل لبنان وغرفة تجارة سريلانكا تقضي بتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وتسهيل الأعمال وتبادل الخبرات.
ثم تم عرض فيديو قصير سلّط الضوء على أبرز المنتجات السريلانكية والمنتجات الواعدة للسوق اللبنانية، بما في ذلك الشاي السيلاني، والتوابل، ومنتجات جوز الهند، والأغذية والمشروبات، والألبسة، والمنتجات المطاطية، والأحجار الكريمة والمجوهرات، وغيرها من المنتجات ذات القيمة المضافة.
كما تم عرض فيديو تعريفي بمعرض Sri Lanka Expo 2027، الذي سيُقام في كولومبو خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 17 كانون الثاني 2027.
وختم اللقاء بجلسة تفاعلية بين الحضور تخللها تذوق الشاي السيلاني وعرض المنتجات ولقاءات عمل ثنائية ومناقشة فرص الاستثمار والاستيراد والتصدير.
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