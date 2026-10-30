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اقتصاد
انخفاض سعر البنزين وارتفاع سعر المازوت
2026-10-30 | 03:29
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انخفاض سعر البنزين وارتفاع سعر المازوت
انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 40 ألف ليرة، فيما ارتفع سعر المازوت 32 ألف ليرة واستقر سعر الغاز، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:
- البنزين 95 أوكتان: مليونان و611 ألف ليرة
- البنزين 98 أوكتان: مليونان و629 ألف ليرة
- المازوت: مليونان و608 آلاف ليرة
- الغاز: مليون و545 ألف ليرة
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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