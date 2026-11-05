600 مليون دولار ضرائب جديدة… والمودعون أمام خطر دفع الثمن مجدداً!

تثير مطالبة وزارة المالية المصارف بتسديد ضرائب على سندات اليوروبوندز عن السنوات 2020–2024، بقيمة قد تتجاوز 600 مليون دولار، مخاوف من انعكاساتها على السيولة المتبقية لإعادة الودائع.



تبحث الدولة عن إيرادات إضافية لتمويل نفقاتها، ولا سيما رواتب القطاع العام التي تبلغ كلفتها نحو 1.2 مليار دولار سنوياً، بدلاً من إعطاء الأولوية للإصلاحات وضبط الهدر.



لكن الإشكالية تكمن في أن الدولة نفسها توقّفت عن سداد سندات اليوروبوندز عام 2020، ما أدّى إلى انهيار قيمتها وتكبيد المصارف خسائر كبيرة. واضطرت بعض المصارف إلى بيع جزء منها بخسارة لتأمين السيولة ومواصلة الدفع للمودعين بموجب تعاميم مصرف لبنان.



من هنا، تُثار تساؤلات حول فرض ضرائب على أرباح محاسبية متنازع عليها رغم الخسائر الفعلية، خصوصاً أن تحصيل هذه المبالغ قد يستنزف جزءاً من السيولة التي يُفترض استخدامها لإعادة الودائع.



وبعد نحو سبع سنوات من الأزمة، وبدلاً من تسريع الإصلاحات وإيجاد حلول لإعادة الأموال إلى أصحابها، يواجه المودعون خطر تحمّل كلفة إضافية لتعثّر الدولة وتأخير استعادة ودائعهم مجدداً.