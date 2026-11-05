الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
10
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
The Sports Show by BetArabia
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
10
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
اقتصاد
600 مليون دولار ضرائب جديدة… والمودعون أمام خطر دفع الثمن مجدداً!
2026-11-05 | 14:04
مشاهدات عالية
شارك
0
min
600 مليون دولار ضرائب جديدة… والمودعون أمام خطر دفع الثمن مجدداً!
تثير مطالبة وزارة المالية المصارف بتسديد ضرائب على سندات اليوروبوندز عن السنوات 2020–2024، بقيمة قد تتجاوز 600 مليون دولار، مخاوف من انعكاساتها على السيولة المتبقية لإعادة الودائع.
تبحث الدولة عن إيرادات إضافية لتمويل نفقاتها، ولا سيما رواتب القطاع العام التي تبلغ كلفتها نحو 1.2 مليار دولار سنوياً، بدلاً من إعطاء الأولوية للإصلاحات وضبط الهدر.
لكن الإشكالية تكمن في أن الدولة نفسها توقّفت عن سداد سندات اليوروبوندز عام 2020، ما أدّى إلى انهيار قيمتها وتكبيد المصارف خسائر كبيرة. واضطرت بعض المصارف إلى بيع جزء منها بخسارة لتأمين السيولة ومواصلة الدفع للمودعين بموجب تعاميم مصرف لبنان.
من هنا، تُثار تساؤلات حول فرض ضرائب على أرباح محاسبية متنازع عليها رغم الخسائر الفعلية، خصوصاً أن تحصيل هذه المبالغ قد يستنزف جزءاً من السيولة التي يُفترض استخدامها لإعادة الودائع.
وبعد نحو سبع سنوات من الأزمة، وبدلاً من تسريع الإصلاحات وإيجاد حلول لإعادة الأموال إلى أصحابها، يواجه المودعون خطر تحمّل كلفة إضافية لتعثّر الدولة وتأخير استعادة ودائعهم مجدداً.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
مليون
دولار
ضرائب
جديدة…
والمودعون
الثمن
مجدداً!
600 مليون دولار… والمودعون يدفعون الثمن مجدداً!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
600 مليون دولار… والمودعون يدفعون الثمن مجدداً!
تقارير نشرة الاخبار
13:41
600 مليون دولار… والمودعون يدفعون الثمن مجدداً!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
600 مليون دولار… والمودعون يدفعون الثمن مجدداً!
تقارير نشرة الاخبار
13:24
600 مليون دولار… والمودعون يدفعون الثمن مجدداً!
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-22
600 مليون دولار… خلاف ضريبي جديد والودائع في الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-22
600 مليون دولار… خلاف ضريبي جديد والودائع في الواجهة
0
فنّ
2026-11-03
ابنة مايكل جاكسون تطالب بمبلغ 600 مليون دولار... وتتهم منفّذ وصيته بحجب ميراثها
فنّ
2026-11-03
ابنة مايكل جاكسون تطالب بمبلغ 600 مليون دولار... وتتهم منفّذ وصيته بحجب ميراثها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
600 مليون دولار… والمودعون يدفعون الثمن مجدداً!
تقارير نشرة الاخبار
13:41
600 مليون دولار… والمودعون يدفعون الثمن مجدداً!
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-11-04
لبنان في المنطقة الرمادية… 10 شروط للخروج
تقارير نشرة الاخبار
2026-11-04
لبنان في المنطقة الرمادية… 10 شروط للخروج
0
اقتصاد
2026-11-04
شقير زار ووفد الهيئات الاقتصادية "الريجي": ترفد الدولة بـ500 مليون دولار
اقتصاد
2026-11-04
شقير زار ووفد الهيئات الاقتصادية "الريجي": ترفد الدولة بـ500 مليون دولار
0
اقتصاد
2026-11-04
شقير يستقبل وفداً من جمعية تجار وصناعيي الغرب – عاليه: الهيئات الاقتصادية تقف دائماً إلى جانب المؤسسات الخاصة الشرعية
اقتصاد
2026-11-04
شقير يستقبل وفداً من جمعية تجار وصناعيي الغرب – عاليه: الهيئات الاقتصادية تقف دائماً إلى جانب المؤسسات الخاصة الشرعية
آخر الأخبار
d-none hideMe
آخر الأخبار
15:15
الرئيس الإسرائيلي: سأعلن يوم الأحد اسم المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة
آخر الأخبار
15:12
الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة الخيام في اتجاه نبع إبل
أمن وقضاء
15:02
الجيش: تدابير أمنية في البقاع والشمال وجبل لبنان وتوقيف 16 مواطنا و52 سوريا وضبط أسلحة وذخائر
آخر الأخبار
14:31
المتحدث العسكري المصري: مقتل رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية ورئيس عمليات كتيبة خلال التصدي للتنقيب غير المشروع عن الذهب
اقتصاد
14:04
600 مليون دولار ضرائب جديدة… والمودعون أمام خطر دفع الثمن مجدداً!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-06-09
ترامب لوول ستريت جورنال: الحصار يجعل إيران فقيرة للغاية وسيبقى ساريا طالما دعت الحاجة إلى ذلك
آخر الأخبار
2026-06-09
ترامب لوول ستريت جورنال: الحصار يجعل إيران فقيرة للغاية وسيبقى ساريا طالما دعت الحاجة إلى ذلك
0
أخبار لبنان
2026-08-20
خدام يروي لقاء دمشق الأخير... بشار الأسد للحريري: "من يخالفني فسأكسر عظمه"
أخبار لبنان
2026-08-20
خدام يروي لقاء دمشق الأخير... بشار الأسد للحريري: "من يخالفني فسأكسر عظمه"
0
فنّ
2026-01-14
ابنة شيرين عبد الوهاب تكشف عن وضع والدتها وتلمّح إلى مفاجأة قريبة
فنّ
2026-01-14
ابنة شيرين عبد الوهاب تكشف عن وضع والدتها وتلمّح إلى مفاجأة قريبة
0
اسرار
2026-06-22
أسرار الصحف 23-6-2026
اسرار
2026-06-22
أسرار الصحف 23-6-2026
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:53
الذكاء الاصطناعي يعيد رسم مستقبل التعليم العالي... جامعات لبنان أمام تحدّي المواكبة والتطوير
أخبار لبنان
13:53
الذكاء الاصطناعي يعيد رسم مستقبل التعليم العالي... جامعات لبنان أمام تحدّي المواكبة والتطوير
0
أمن وقضاء
13:47
ما وراء الحملة الجديدة على BetArabia
أمن وقضاء
13:47
ما وراء الحملة الجديدة على BetArabia
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
600 مليون دولار… والمودعون يدفعون الثمن مجدداً!
تقارير نشرة الاخبار
13:41
600 مليون دولار… والمودعون يدفعون الثمن مجدداً!
0
أمن وقضاء
13:32
استنفار رسمي أمني قضائي لحماية سلامة الغذاء ولكن...من دون Data
أمن وقضاء
13:32
استنفار رسمي أمني قضائي لحماية سلامة الغذاء ولكن...من دون Data
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
600 مليون دولار… والمودعون يدفعون الثمن مجدداً!
تقارير نشرة الاخبار
13:24
600 مليون دولار… والمودعون يدفعون الثمن مجدداً!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
مصرف لبنان لموظفيه: العلاج في هذين المستشفيين على حسابكم
تقارير نشرة الاخبار
13:22
مصرف لبنان لموظفيه: العلاج في هذين المستشفيين على حسابكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بعد حسم مرشح تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. الأنظار تتجه إلى تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية والتوتر في الخليج
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بعد حسم مرشح تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. الأنظار تتجه إلى تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية والتوتر في الخليج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
إيزنكوت يتقدّم على نتنياهو في سباق تشكيل الحكومة الإسرائيلية بدعم 67 نائباً في الكنيست
تقارير نشرة الاخبار
13:15
إيزنكوت يتقدّم على نتنياهو في سباق تشكيل الحكومة الإسرائيلية بدعم 67 نائباً في الكنيست
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية 5-11-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية 5-11-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:53
معلومات للـLBCI: نقل الإجتماعات التي كانت مقررة بين الجانبين القطري واللبناني في بيروت لمتابعة مناقشة ملف الكهرباء إلى قطر
أخبار لبنان
07:53
معلومات للـLBCI: نقل الإجتماعات التي كانت مقررة بين الجانبين القطري واللبناني في بيروت لمتابعة مناقشة ملف الكهرباء إلى قطر
2
حال الطقس
01:08
منخفض جويّ جديد يؤثّر على لبنان
حال الطقس
01:08
منخفض جويّ جديد يؤثّر على لبنان
3
أخبار دولية
07:00
هجوم "إرهابيّ" في الأردن
أخبار دولية
07:00
هجوم "إرهابيّ" في الأردن
4
اقتصاد
14:04
600 مليون دولار ضرائب جديدة… والمودعون أمام خطر دفع الثمن مجدداً!
اقتصاد
14:04
600 مليون دولار ضرائب جديدة… والمودعون أمام خطر دفع الثمن مجدداً!
5
اسرار
00:46
أسرار الصحف المحلية ٥-١١-٢٠٢٦
اسرار
00:46
أسرار الصحف المحلية ٥-١١-٢٠٢٦
6
رياضة
06:13
"وداعاً"... رونالدو يعلن نهاية مشواره مع منتخب البرتغال بعد 23 عاماً: سأرحل مرفوع الرأس (فيديو)
رياضة
06:13
"وداعاً"... رونالدو يعلن نهاية مشواره مع منتخب البرتغال بعد 23 عاماً: سأرحل مرفوع الرأس (فيديو)
7
آخر الأخبار
14:31
المتحدث العسكري المصري: مقتل رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية ورئيس عمليات كتيبة خلال التصدي للتنقيب غير المشروع عن الذهب
آخر الأخبار
14:31
المتحدث العسكري المصري: مقتل رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية ورئيس عمليات كتيبة خلال التصدي للتنقيب غير المشروع عن الذهب
8
أخبار دولية
00:53
الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين مع تراجع الدولار بعد الانتخابات الأميركية
أخبار دولية
00:53
الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين مع تراجع الدولار بعد الانتخابات الأميركية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More