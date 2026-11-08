البساط في العراق... تسهيل دخول المنتجات اللبنانية إلى السوق العراقية يتصدّر المباحثات

يتصدّر تسهيل دخول المنتجات اللبنانية إلى السوق العراقية مباحثات وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في العراق، على رأس وفد من القطاعين العام والخاص، في إطار التحضير أيضاً لجولة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى لبنان.



ويحمل البساط مقترحات لمعالجة العوائق الجمركية وغير الجمركية، وبحث إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وتسهيل قبول نتائج فحوص المنتجات اللبنانية، بهدف تحويل الفرص التجارية إلى صادرات فعلية.



