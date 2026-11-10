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اقتصاد
"الريجي" أنجزت تَسَلّم المحاصيل التبغية في الشمال وعكار
2026-11-10 | 09:32
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"الريجي" أنجزت تَسَلّم المحاصيل التبغية في الشمال وعكار
أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" في بيان، أنها أنجزت عملية شراء المحاصيل التبغية من المزارعين من محافظَتي لبنان الشمالي وعكّار بشكل كامل.
وشكرت "الريجي" فريق عملها الذي تولى مهمة تسلّم المحاصيل بطريقة لاقت ارتياحا لدى المزارعين.
ولفتت نقابة مزارعي التبغ والتنباك في الشمال وعكار في بيان أصدرته ايضاً، الى أن عملية الشراء تمّت "من دون أية عراقيل تذكر.
وأعربت عن تقديرها الكبير لمسؤولي "الريجي"، وفي مقدّمهم رئيسها ومديرها العام ناصيف سقلاوي فضلا عن جهود موظفيها ومراسليها وخبرائها، منوهين بسرعة "تلبيتها مطالب المزارعين" وتقديمها كل "التسهيلات الإدارية من خلال القرارات والتوجيهات التي تحافظ على العلاقة التفاعلية والتكاملية بين الإدارة (ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية) والنقابة والمزارعين".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
الريجي
المحاصيل التبغية
الشمال
عكار
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