مراقبون من وزارة الصحة وجهوا اخطارات وأقفلوا محل لحوم في صيدا لمخالفته الشروط الصحية

كثّف مفتشو مصلحة وزارة الصحة الإقليمية في الجنوب جولاتهم الرقابية على مستوى صيدا والجنوب، بهدف ملاحقة أصحاب محال اللحوم والدجاج المخالفة لمعايير الشروط الصحية المعتمدة من الوزارة، واتخاذ الاجراءات الايلة إلى حماية صحة المواطنين وسلامة امنهم الغذائي.



وفي هذا الإطار، وبناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي زاهر حمادة ، جال مراقبون من مصلحة الصحة بمؤازرة فريق من مديرية الجنوب الإقليمية لأمن الدولة على البرادات المركزية للحوم المبردة في مدينة صيدا، التي توزع جملة ومفرق على صغار المحال، حيث تمت معاينتها والتثبت من استيفائها المعايير الصحية المعتمدة، فيما وجه لبعضها إنذارات لتحسين عمليات التخزين بشكل آمن والحرص على تعزيز العوامل الصحية لحفظ تاريخ صلاحيتها.



كما داهموا مسالخ دجاج وسطروا اخطارات بحق اصحابها للعمل على حيازتهم شهادات صحية، وغيرها من الارشادات المشروط أتباعها في عملهم من الوزارة.



وأقفلوا بناء لإشارة القاضي حمادة محلاً لبيع قوائم واعضاء الماشية، المؤلفة من طحال، ومعاليق، ورؤوس نيفا، جرى تلفها، أثر ثبوت مخالفتها الشروط الصحية والمقاييس الحرارية المعتمدة لتبريدها، وتم وضعه تحت المراقبة من الإدارة المعنية إلى حين تسوية مخالفاته.