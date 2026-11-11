الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

مراقبون من وزارة الصحة وجهوا اخطارات وأقفلوا محل لحوم في صيدا لمخالفته الشروط الصحية

2026-11-11 | 00:42
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مراقبون من وزارة الصحة وجهوا اخطارات وأقفلوا محل لحوم في صيدا لمخالفته الشروط الصحية
2min
مراقبون من وزارة الصحة وجهوا اخطارات وأقفلوا محل لحوم في صيدا لمخالفته الشروط الصحية

 كثّف مفتشو مصلحة وزارة الصحة الإقليمية في الجنوب جولاتهم الرقابية على مستوى صيدا والجنوب، بهدف ملاحقة أصحاب محال اللحوم والدجاج المخالفة لمعايير الشروط الصحية المعتمدة من الوزارة، واتخاذ الاجراءات الايلة إلى حماية صحة المواطنين وسلامة امنهم الغذائي.

وفي هذا الإطار، وبناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي زاهر حمادة ، جال مراقبون من مصلحة الصحة بمؤازرة فريق من مديرية الجنوب الإقليمية لأمن الدولة على البرادات المركزية للحوم المبردة في مدينة صيدا، التي توزع جملة ومفرق على صغار المحال، حيث تمت معاينتها والتثبت من استيفائها المعايير الصحية المعتمدة، فيما وجه لبعضها إنذارات لتحسين عمليات التخزين بشكل آمن والحرص على تعزيز العوامل الصحية لحفظ تاريخ صلاحيتها.  

كما داهموا مسالخ دجاج وسطروا اخطارات بحق اصحابها للعمل على حيازتهم شهادات صحية، وغيرها من الارشادات المشروط أتباعها في عملهم من الوزارة. 

وأقفلوا بناء لإشارة القاضي حمادة محلاً لبيع قوائم واعضاء الماشية، المؤلفة من طحال، ومعاليق، ورؤوس نيفا، جرى تلفها، أثر ثبوت مخالفتها الشروط الصحية والمقاييس الحرارية المعتمدة لتبريدها، وتم وضعه تحت المراقبة من الإدارة المعنية إلى حين تسوية مخالفاته. 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

وزارة

الصحة

وجهوا

اخطارات

وأقفلوا

لمخالفته

الشروط

الصحية

ارتفاع أسعار النفط والذهب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-09-14

وزارة الصحة أقفلت مركزاً لتعبئة مياه الشرب في برج الشمال صور لمخالفته الشروط الصحية

LBCI
أخبار لبنان
2026-11-07

جولة رقابية لأمن الدولة في سوق اللحوم في صبرا وإقفال مسلخ وملحمة لمخالفتهما الشروط الصحية والقانونية

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-25

بلدية بيروت أقفلت مسلخًا في وطى المصيطبة لمخالفته الشروط الصحية والقانونية

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-13

اقفال مركز لتعبئة مياه الشرب في العباسية لعدم استيفائه الشروط الصحية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
23:47

ارتفاع أسعار النفط والذهب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

وزير الطاقة يتطرق الى المفاوضات الجارية مع قطر بشأن خطتها للطاقة في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

منطقة طرابلس الاقتصادية… الفرصة تنتظر التنفيذ

LBCI
اقتصاد
09:32

"الريجي" أنجزت تَسَلّم المحاصيل التبغية في الشمال وعكار

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
آخر الأخبار
03:11

وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار تلقى دعوة من نظيره السوري أنس خطاب لزيارة دمشق وهو يتوجه اليها نهاية الاسبوع

LBCI
أخبار لبنان
03:04

الجيش: توقيف مطلوب في طرابلس لإقدامه على رمي رمانات يدوية في المدينة وآخرين لإطلاقهما النار في الضاحية الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
02:58

سلام: لا سقف للتحقيقات في قضية مجموعة جرد بشري والبترون سوى القانون… وبيروت لن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني

LBCI
أخبار لبنان
02:56

كنعان من بعبدا: صون دور الجيش جزء من استراتيجية رئيس الجمهورية

LBCI
آخر الأخبار
02:45

السفير العراقي في بيروت محمد رضا الحسيني: نتابع التحقيقات الأمنية اللبنانية لكشف ملابسات مقتل أحمد العلواني وتحديد الجناة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
01:57

إعلام رسمي نقلا عن الجيش الإيراني: ناقلة نفط اشتعلت فيها النيران في مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري

LBCI
أمن وقضاء
14:16

قوى الامن: توقيف مطلقَي النّار في إشكال بلدة طبّايا - صيدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-23

لبنان تحت النار الاسرائيلية وخطط التوسع والتهديدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-21

"إذا دقت علقت"... الكبة الإهدنية من الجرن إلى الخريطة السياحية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:00

من هو النائب العراقي السابق أحمد العلواني؟... هذا ما كشفه الصحافي أمين ناصر للـLBCI

LBCI
أمن وقضاء
16:59

بعد العثور على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً داخل شقة في بيروت... هذا ما كشفته التحقيقات الأولية

LBCI
أخبار دولية
13:46

مساعي آيزنكوت تصطدم بخلافات... والأنظار مشدودة الى مصير الحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

Nvidia بين واشنطن وبكين… فضيحة شخصية بأبعاد استخباراتية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

واشنطن تكثّف مساعيها لانهاء الحرب الروسية الأوكرانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

تركيا تتمدّد... ولبنان في حساباتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

وزير الطاقة يتطرق الى المفاوضات الجارية مع قطر بشأن خطتها للطاقة في لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:26

طهران على موقفها... وخبران برزا على مستوى المنطقة

LBCI
أخبار دولية
13:25

ماذا يدور في كواليسِ واشنطن حول مستقبلِ الجنوب ما بعد اليونيفيل؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
14:28

هذا ما كشفته معلومات أمنية أولية للـLBCI عن ملابسات مقتل العلواني

LBCI
أخبار دولية
17:00

من هو النائب العراقي السابق أحمد العلواني؟... هذا ما كشفه الصحافي أمين ناصر للـLBCI

LBCI
خبر عاجل
17:30

تفاصيل جديدة تتكشف في جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني... هذا ما كشفته معلومات الـLBCI

LBCI
أمن وقضاء
13:59

توقيف ثلاثة من أخطر المطلوبين في الضاحية

LBCI
أخبار دولية
17:54

المكتب الإعلامي للنائب العراقي السابق أحمد العلواني: دماء العراقيين ليست رخيصة... وهذه جريمة تستوجب موقفاً رسمياً حازماً وتحقيقاً شفافاً

LBCI
أخبار لبنان
17:47

بيان للسفارة العراقية بشأن جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني

LBCI
خبر عاجل
13:42

معلومات الـLBCI: النائب العراقي السابق احمد العلواني وجد مقتولا في طريق الجديدة

LBCI
خبر عاجل
00:49

الشخصان المشتبه في تورّطهما في قتل النائب العراقي السابق في بيروت كما رصدتهما كاميرات المراقبة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More