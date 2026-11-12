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اقتصاد
وزارة الاقتصاد تعلق تداول جبنة "عكاوي" ولبنة من إنتاج معمل "البان واجبان حسن علي الهق" بعد ثبوت مخالفتهما للمواصفات
2026-11-12 | 06:37
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وزارة الاقتصاد تعلق تداول جبنة "عكاوي" ولبنة من إنتاج معمل "البان واجبان حسن علي الهق" بعد ثبوت مخالفتهما للمواصفات
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً رقم /125/ أ.ت يقضي بتعليق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعتي جبنة عكاوي تشيكي ولبنة من إنتاج معمل "البان واجبان حسن علي الهق" الكائن في الشواغير - قضاء الهرمل.
وجاء هذا القرار بعد أن أثبتت التحاليل المخبرية لعينة من الجبنة وعينة أخرى من اللبنة المأخوذتين من إنتاج المعمل المذكور، عدم مطابقتهما للمواصفات القياسية اللبنانية من الناحية الجرثومية (في ما يتعلق بجبنة العكاوي)، فضلاً عن احتواء اللبنة على زيوت نباتية.
وطلبت الوزارة من المعمل سحب منتجاته من السلعتين المذكورتين والمطروحتين للبيع، وإعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
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اقتصاد
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