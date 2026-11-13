تجمع الشركات اللبنانية يعلن دعمه لمبادرة الهيئات الإقتصادية لحماية المؤسسات: موسم الأعياد فرصة لإنعاش الاقتصاد اللبناني

أبدى نائب رئيس تجمع الشركات اللبنانية، هادي سوبرة، في بيان اليوم، قلقه الشديد إزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة، نتيجة عوامل سلبية عدة، أبرزها استمرار حالة الجمود، أي "اللا حرب واللا سلام"، والتضخم العالمي، وارتفاع أسعار المحروقات، وتراجع التحويلات من الخارج.وحذّر سوبرة من الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها الشركات والمؤسسات الخاصة، جراء الارتفاع الحاد في التكاليف التشغيلية وتراجع القدرة الشرائية لدى اللبنانيين، ما من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الانكماش الاقتصادي، الذي قدّره البنك الدولي بنسبة 6.2% في عام 2026.وأكد سوبرة أن تجمع الشركات اللبنانية يدعم بشكل مطلق التحرك الذي تقوده الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، ولا سيما الورقة التي أعدّتها، وتتضمن 12 بنداً تهدف إلى تسهيل عمل الشركات، وتمكينها من الاستمرار، وحمايتها وحماية العاملين فيها. وقد جرى تقديم هذه الورقة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام.وفي السياق عينه، قال سوبرة "نحن نقترب من موسم نهاية العام، موسم الأعياد المجيدة، الذي يُعدّ من أهم المواسم الاقتصادية بعد موسم الصيف"، مناشداً جميع المعنيين والفعاليات اتخاذ الخطوات اللازمة لتمكين الاقتصاد الوطني من الحصول على جرعة أوكسيجين تقيه مخاطر التراجع والانهيار.وأضاف "لقد علمنا أن أعداداً كبيرة من المغتربين ستزور لبنان خلال هذه الفترة، وهذا خبر إيجابي بكل المقاييس"، مؤكداً أنه إذا أُحسن التعامل مع هذه الفرصة واتُّخذت الخطوات المطلوبة، فإن أعداد الوافدين مرشحة للارتفاع بشكل مضاعف.وأشار سوبرة إلى أن نجاح هذا الموسم من شأنه أيضاً أن يمهّد لاستقبال شهر رمضان، الذي يحل في مطلع شباط، في أجواء اقتصادية أفضل، بما يتيح الاستفادة من موسم هذا العيد المبارك ونشاطه، وصولاً إلى مواسم الأعياد التي تليه.