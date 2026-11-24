جابر: ماضون في بناء منظومة مالية وضريبية متكاملة تعزّز الشفافية

بدأ وزير المالية ياسين جابر اجتماعاته مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي تنفّذ مهمّة فنية في لبنان على مدى ثلاثة أيام، للبحث في تجديد الدعم الفني للإدارتين الضريبية والجمركية وتحديد أولويات المرحلة المقبلة. ووافق جابر خلال الاجتماع على إجراء تقييم شامل لاحتياجات الجمارك، فيما أبدت البعثة دعمها لاستراتيجية تحديث الإدارة الضريبية للأعوام 2027–2030 وخطة تنفيذها.



وترأّس جابر أيضاً الاجتماع الختامي لبعثة البنك الدولي، بعد أسبوع من العمل مع مديري الواردات والإدارة الضريبية على ربط أنظمة وزارة المالية وتوحيد بياناتها. وأفادت البعثة بإحراز تقدّم في إجراءات التعاقد على الاستشارة والإشراف لتحديث نظامَي الإدارة الضريبية وإدارة المعلومات المالية، مع توقّع توقيع العقدين مطلع آذار 2027.



وشارك في الاجتماع مع بعثة الصندوق المدير العام للمالية جورج معراوي، ومستشارو الوزير سمير حمود وزينة قاسم وكلودين كركي.



وضمّت البعثة جوشوا أسليت وفرانك فان برونشوت وفرانك فان دريشي وأندرو ألن. وتشهد الزيارة تسليم مهمّة المتابعة من أسليت إلى فان برونشوت.



ولفت جابر إلى "أنّ الإيرادات تواصل تحسّنها رغم الظروف، مشدّداً على أهمية مواصلة التعاون مع الصندوق وتوجيه دعمه نحو خطوات قابلة للتنفيذ في ضوء الموارد والبيانات والأنظمة المتاحة. وأكّد أنّ رقمنة الخدمات ينبغي أن تقترن بسرعة الردّ على معاملات المواطنين وبتطوير قدرات الموظفين، مشيراً إلى أنّ الجمارك ستستعين بموظفين جدد يحتاجون إلى التدريب.



وفي الملف الجمركي، وافق جابر على أن يشمل التقييم البنية التحتية والأنظمة المعلوماتية واحتياجات الموظفين، بعدما تناولت المساعدات الفنية السابقة موضوعات متفرّقة. وأشار إلى أنّ هذا العمل يتزامن مع تولّي مجلس أعلى جديد للجمارك ومديرة عامة جديدة مهمّاتهما.



وعلى الصعيد الضريبي، أبدى فريق الصندوق دعمه للاستراتيجية وخطة التنفيذ اللتين أحالهما إليه معراوي، واللتين تستندان إلى إطار تقييم أداء الإدارة الضريبية "تادات" (TADAT). وتنصّ الخطة على إنشاء مكتب لإدارة المشاريع يبدأ عمله في كانون الثاني 2027 لمتابعة التنفيذ، إلى جانب لجنة توجيهية مصغّرة تضمّ ممثّلين عن الجمارك والشؤون العقارية والضرائب. وتسعى الوزارة إلى الاستفادة من المساعدة الفنية المجانية التي يقدّمها "ميتاك" (METAC) والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.



وأشاد فريق الصندوق بالتقدّم المحرز في مشروع تحديث الأنظمة المموّل من البنك الدولي. وطلب جابر عقد جلسة ختامية للبعثة تُعرض فيها توصياتها في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاستراتيجية وآليات التنفيذ، بما يسهم في تحسين تحصيل الإيرادات.



وفي الاجتماع الختامي لمهمّة البنك الدولي الداعمة لتنفيذ مشروع الإدارة المالية في لبنان (P181155)، والذي ترأسه الوزير جابر بحضور إنريكي بلانكو أرماس مدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان، تم عرض نتائج ورشة الاجتماعات التي عقدتها البعثة على مدى الأسبوع الماضي مع مديري الواردات والإدارة الضريبية. وتركّز العمل على تمكين مديريات الوزارة من تبادل البيانات إلكترونياً واعتماد مرجع موحّد للمعلومات.



وبحسب الجدول الزمني المتوقّع، يُوقَّع في 2 آذار 2027 عقد الاستشارة والإشراف الخاص بالنظام المتكامل للإدارة الضريبية "إيتاس" (ITAS)، الذي يواكب متطلّبات قانون ضريبة الدخل الجديد والمعايير الدولية. ويُتوقّع توقيع العقد الخاص بالنظام المتكامل لإدارة المعلومات المالية (IFMIS) في 8 آذار 2027، وهو النظام الذي يجمع وظائف المالية العامة في منظومة واحدة.



وتتولّى كلّ من الشركتين الاستشاريتين تحديد المتطلّبات الفنية للنظام المعنيّ، وإعداد طلب العروض لاختيار مزوّده، ثمّ الإشراف على تنفيذه وضمان تكامله مع الأنظمة القائمة، ومنها "سيغتاس" (SIGTAS) للضرائب و"أسيكودا"، للجمارك.



وأُقرّ تشكيل فريق تقني للتنفيذ وتعيين منسّقين متفرّغين في المديريات المعنيّة قبل مباشرة الشركتين عملهما. ونوّهت البعثة بالتزام مديري الوزارة وممثّل ديوان المحاسبة بالمشروع. ومن المقرّر أن تعقد لجنة القيادة، المنشأة برئاسة وزير المالية بموجب القرار رقم 3641 الصادر في 7 تشرين الأول 2026، اجتماعها الأول قريباً لمتابعة تقدّم العمل في النظامين.



وتناول الاجتماع كذلك ضرورة تسريع تنفيذ الأعمال وصرف الدفعات قبل 31 آذار 2027، موعد إقفال التمويل الإضافي الذي يشمل تثبيت النظام الضريبي القائم وتحديث السجلّ العقاري والمساحة وأنظمة الجمارك.



وأكّد جابر أنّ الوزارة ماضية في بناء منظومة مالية وضريبية متكاملة تعزّز الشفافية والالتزام الضريبي وترفع كفاءة إدارة المال العام.