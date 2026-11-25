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اقتصاد
وزارة الاقتصاد تعلّق التداول بجبنة "عكاوي تشيكي" و"حلوم" من معمل في كفردينس لعدم مطابقتهما المواصفات الصحية
2026-11-25 | 06:57
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وزارة الاقتصاد تعلّق التداول بجبنة "عكاوي تشيكي" و"حلوم" من معمل في كفردينس لعدم مطابقتهما المواصفات الصحية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط قراراً قضى بتعليق التداول في الأسواق اللبنانية بأجبان من نوعَي "عكاوي تشيكي" و"حلوم"، من إنتاج معمل الألبان والأجبان العائد ليوسف أبو فارس في كفردينس – قضاء راشيا، وذلك بعد ثبوت عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة بنتيجة التحاليل المخبرية.
وأشار التقرير الى أن التحاليل أظهرت احتواء عينة من جبنة العكاوي التشيكي على مادة النشاء، وعدم مطابقتها من الناحية الجرثومية، كما تبين عدم مطابقة عينة من جبنة الحلوم المنتجة في المعمل المذكور للمواصفات الجرثومية.
وطلب القرار من المعمل سحب منتجاته من الأصناف المذكورة والمطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية، وإعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بالقرار، وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتلافها.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
وزارة الاقتصاد
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عكاوي تشيكي
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