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نجاة عون للـLBCI من داخل مجلس النواب: ما نقوم به هو ممارسة واجباتنا الدستورية وليس اعتصاما
آخر الأخبار
2023-01-20 | 02:01
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نجاة عون للـLBCI من داخل مجلس النواب: ما نقوم به هو ممارسة واجباتنا الدستورية وليس اعتصاما
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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