خلف للـLBCI: ملزمون بأن يكون لدينا مسؤولية وطنية حقوقية وأخلاقية تفرض علينا إنقاذ البلد

ملحم خلف من داخل مجلس النواب للـLBCI: من دون رئيس للجمهورية ستبقى المؤسسات معطّلة ولا نستطيع الاستمرار بهذا النهج التعطيلي ولا نستطيع البقاء بهذا الجمود

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