الحلبي للـLBCI: هناك اقتراح بأن يكون هناك سعر صيرفة خاص بقطاع التربية وموظفي القطاع العام ويخولهم بأن يحصلوا على جزء من رواتبهم على اساسه

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وزير التربية للـLBCI: طلبت من ميقاتي تخصيص جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمعالجة موضوع التربية والتعليم وقلت إن موضوع الكهرباء مهم ولكن موضوع التربية أهم ولو صرفت جزء من مبالغ الكهرباء في التربية لكنت حلّيت الازمة