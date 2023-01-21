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التحكم المروري: طريق عيناتا - الأرز مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

آخر الأخبار
2023-01-21 | 00:25
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التحكم المروري: طريق عيناتا - الأرز مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
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التحكم المروري: طريق عيناتا - الأرز مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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