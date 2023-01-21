حليمة قعقور للـLBCI: نطالب من جميع النواب القيام بدورهم وتقريب وجهات النظر لانتخاب رئيس ولا يمكننا الخروج من الفجوة المالية بفراغ رئاسي

نجاة صليبا من داخل مجلس النواب للـLBCI: المجلس النيابي في حالة انتخابية فقط ومن يأتي ليقف معنا يقف إلى جانب الدستور

نجاة صليبا من داخل مجلس النواب للـLBCI: المجلس النيابي في حالة انتخابية فقط ومن يأتي ليقف معنا يقف إلى جانب الدستور

فراس حمدان من داخل مجلس النواب للـLBCI: لا إمكانية لاي إجراء إصلاحي أو خطة إنقاذية إلا من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة