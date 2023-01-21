جورج عقيص للـLBCI: نقف إلى جانب كل كتلة تأخذ على عاتقها إنهاء حالة الفراغ الرئاسي لكن المهم على ماذا سنتفق نتيجة هذا الاعتصام

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك