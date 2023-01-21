عقيص للـLBCI: ليس لدينا أي مانع للذهاب لحوار حول اسم آخر للرئاسة لديه الحد الادنى من المقومات السيادية الإصلاحية

البزري للـLBCI: لنقاش جدي بين كل القوى السياسية من دون المراهنة على أي حسابات خارجية وإقليمية

البزري للـLBCI: لنقاش جدي بين كل القوى السياسية من دون المراهنة على أي حسابات خارجية وإقليمية

جورج عقيص للـLBCI: نقف إلى جانب كل كتلة تأخذ على عاتقها إنهاء حالة الفراغ الرئاسي لكن المهم على ماذا سنتفق نتيجة هذا الاعتصام