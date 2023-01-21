جورج عطالله للـLBCI: اتصالات جدية بدأت اليوم مع مَن نعتبر أنهم متحررون من التزامات خارجية وذاهبون إلى اتجاه جدي للوصول إلى سلّة تفاهمات من ضمنها سلة من الاسماء للرئاسة

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