النائب ملحم خلف ينفي عبر الـ LBCI ما أورده أحد المواقع الالكترونية عن تهديدات تلقاها من أحد الضباط الأمنيين ويؤكد أن لا صحة لهذه الإشاعات التي أصبحت أهدافها معروفة

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