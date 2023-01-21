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بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
14
o
الجنوب
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o
البقاع
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قطع الطريق مقابل المدخل المؤدي الى ساحة النجمة
آخر الأخبار
2023-01-21 | 09:58
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قطع الطريق مقابل المدخل المؤدي الى ساحة النجمة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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