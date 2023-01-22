طارق عبدالله للـLBCI: لا يمكننا اليوم توزيع الكهرباء على مناطق لا يمكن جبايتها والمواطن لديه مسؤولية لمساعدة مؤسسة كهرباء لبنان

عضو مجلس ادارة كهرباء لبنان طارق عبدالله للـLBCI: من المفترض بالمرحلة المقبلة ان تبدأ عمليات الصيانة بمعمل الزهراني وبغضون 5 الى 6 أشهر من المفترض أيضاَ أن يصبح معمل الزهراني على كامل الجهوزية مثل معمل دير عمار

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