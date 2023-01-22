جيمي جبور لـ "الاحد مع ماريو": سنتوافق مع كتل اخرى على مرشح جامع تسهيلا للمهمة وموقفنا الرافض لانتخاب فرنجية ثابت وان كان وفد حزب الله سيأتي لابلاغنا باصراره على انتخاب فرنجية فلن يحصل اتفاق ولكن سنصغي لما لديه غدا

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك