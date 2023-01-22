جيمي جبور لـ "الاحد مع ماريو": يجب طرح الامور الجديدة لكسر الجمود وايجابيون بالاستماع والبحث بخيارات واسماء لا نرفضها ولا نقفل الباب امام حزب الله ولا الرئيس بري ولا أي قوى أخرى

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