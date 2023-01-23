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o
متن
13
o
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o
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o
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محمد خواجة للـLBCI: المجلس النيابي نشيط جداً وخطوة النواب بالاعتصام داخل المجلس ليس لها أي ارتباط بعدم دعوة بري لجلسة انتخاب رئيس
آخر الأخبار
2023-01-23 | 03:16
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محمد خواجة للـLBCI: المجلس النيابي نشيط جداً وخطوة النواب بالاعتصام داخل المجلس ليس لها أي ارتباط بعدم دعوة بري لجلسة انتخاب رئيس
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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