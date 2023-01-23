بدء جلسة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي لدرس اقتراح قانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان

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وزير الإعلام بعد اجتماعه مع السفراء العرب بمناسبة اعتماد بيروت عاصمة الاعلام العربي لعام 2023: اجتماع هدفه التأكيد على الإلفة والمحبة بين بيروت والعواصم العربية ونحن هنا لنقول معا أن بيروت لا تتعب ولا تستسلم ولا ترفع الأعلام البيضاء