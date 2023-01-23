وزير الإعلام بعد اجتماعه مع السفراء العرب بمناسبة اعتماد بيروت عاصمة الاعلام العربي لعام 2023: سنبذل قصارى جهدنا من أجل انجاح فعاليات هذا العام انتصارا لبيروت وتعبيرا عن فرحتنا بعودة العرب الى بيروت من خلال الإعلام

وزير الإعلام بعد اجتماعه مع السفراء العرب بمناسبة اعتماد بيروت عاصمة الاعلام العربي لعام 2023: سنقيم أهم احتفال رغم صفر اعتمادات مالية والعالم كله سيشهد على نبض هذا البلد الذي لا يتوقف لأن ثقافة الحياة لدينا أقوى من كل محاولات كبتنا

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