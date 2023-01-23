شهيِّب خلال مؤتمر صحافي للحزب التقدمي الاشتراكي: ألا يستحق قطاع التعليم سلفة على طريقة سلف الكهرباء الضائعة؟ وهي حكما لن تضيع في التربية فالمعلم له الحق أن يعيش بكرامة والطالب الفقير له الحق بالتعلم

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك