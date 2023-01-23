النائب جورج عقيص لـ"عشرين 30": هناك نيّة لعرقلة تحقيقات المرفأ منذ البداية وبرأي هناك ناس في لبنان تعتقد أنها تستطيع أن تفعل ما تريد من دون أن تتعرض إلى ضعط الشعب وإلى المساءلة الدولية

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