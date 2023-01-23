جورج عقيص لـ"عشرين 30": السؤال اليوم هل ستُنفذ قرارات إخلاء السبيل؟ هل ستُنفذ مذكرات الجلب؟ وأنا أحذّر أن ما جرى اليوم هو مقدمة إلى العودة للتشنج الأمني وأن نشهد على أحداث أمنية تفجّر الأحداث في الشارع

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