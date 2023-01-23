رئيس غرف العدل الدولية توبي كادمان لـ"عشرين 30": العمل الذي نقوم به في لبنان هو بالتنسيق مع جمعيات غير حكومية ومستمرون في تحقيقاتنا بالفساد في القطاع المصرفي وفي قطاعات أخرى والمشجع أن نرى تقدمًا من خلال الوفد الأوروبي في الملف داخليًّا وفي أوروبا

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