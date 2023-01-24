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o
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14
o
متن
15
o
كسروان
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o
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o
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o
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إيران تتعهد بـ"رد متبادل" على العقوبات الأوروبية والبريطانية الجديدة
آخر الأخبار
2023-01-24 | 02:03
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إيران تتعهد بـ"رد متبادل" على العقوبات الأوروبية والبريطانية الجديدة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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