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الوكالة الوطنية للإعلام: موظفو "ليبان بوست" يعتصمون في مطار رفيق الحريري الدولي احتجاجا على عدم رفع رواتبهم

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2023-01-24 | 03:28
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الوكالة الوطنية للإعلام: موظفو &quot;ليبان بوست&quot; يعتصمون في مطار رفيق الحريري الدولي احتجاجا على عدم رفع رواتبهم
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الوكالة الوطنية للإعلام: موظفو "ليبان بوست" يعتصمون في مطار رفيق الحريري الدولي احتجاجا على عدم رفع رواتبهم

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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