معلومات الـLBCI: مجلس القضاء الاعلى ينعقد بدعوة من رئيسه القاضي سهيل عبود عند الواحدة من بعد ظهر الخميس للبحث في الاثار المترتبة عن قرار المحقق العدلي وموضوع تعيين قاضٍ منتدب سيكون موضع نقاش

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