هادي أبو الحسن لـ"#عشرين_30": هناك قطب في العالم وله حليف في المنطقة قد يكون متضرر من الإتفاق السعودي الإيراني هو إسرائيل لذا يجب مقاربة هذا الموضوع بحذر شديد وألا يتحول لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات

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