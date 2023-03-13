هادي أبو الحسن لـ"#عشرين_30": يجب أن نجلس معًا حول طاولة الحوار ونبحث عن حل والعنوان الأساسي هو كيفية الإستفادة من هذا المناخ المريح على مستوى المنطقة لأنني أخشىى أن الإتفاق السعودي الإيراني سيمر بعثرات

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حسين الحاج حسن للـLBCI: موقفنا في موضوع الرئاسة لن يتأثرّ لا سلباً ولا إيجاباً بموضوع الاتفاق الايراني السعودي وعلاقتنا مع إيران هي علاقة تشاورية والاجواء التي يرخيها هذا الاتفاق تنعكس على كلّ المنطقة