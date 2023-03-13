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جورج عطالله لـ"#عشرين_30": في المجلس النيابي فريق تبنى ميشال معوض وفريق آخر تجنب الإعلان عن موقفه وفي كل الجلسات التي عقدت سابقًا لم تحصل منافسة بين هذين الإسمين وكان واضحًا أننا لن نصوت للأسماء المطروحة وهذه المراوحة تضع كل هذه الأسماء خارج الحسابات
آخر الأخبار
2023-03-13 | 16:05
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جورج عطالله لـ"#عشرين_30": في المجلس النيابي فريق تبنى ميشال معوض وفريق آخر تجنب الإعلان عن موقفه وفي كل الجلسات التي عقدت سابقًا لم تحصل منافسة بين هذين الإسمين وكان واضحًا أننا لن نصوت للأسماء المطروحة وهذه المراوحة تضع كل هذه الأسماء خارج الحسابات
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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