هادي أبو الحسن لـ"#عشرين_30": من غير الضروري أن نذهب إلى حوار لإعادة النظر في كل الأمور في لبنان بل من أجل الإتفاق على مرتكزات أساسية وهي تسمية رئيس توافقي وإعادة تثبيت إتفاق الطائف

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حسين الحاج حسن للـLBCI: نعمل على تأمين الـ65 صوتاً لفرنجيّة ولكل فريق موقفه ورأيه وحتى في أشدّ الخصومات نحترم الجميع وأي فريق نتواصل معه في سياق الاستحقاق الرئاسي أفضلّ أن يعلن هو عن موقفه ومن الممكن أن تتبدل الأمور