جورج عطالله لـ"#عشرين_30": لا نستطيع الخروج من المأزق الحالي إلا من خلال إعادة النظر بالنظام السياسي والدستور فهو يغطي فقدان النصاب وعمليًا نستطيع الذهاب إلى جلسات لا متناهية لانتخاب رئيس

ميقاتي من بكركي: أطلعني صاحب الغبطة على الاتصالات التي يقوم بها من أجل الاسراع بانتخاب رئيس والآراء كانت متوافقة على ضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت

ميقاتي من بكركي: أطلعني صاحب الغبطة على الاتصالات التي يقوم بها من أجل الاسراع بانتخاب رئيس والآراء كانت متوافقة على ضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت

حسين الحاج حسن للـLBCI: نعمل على تأمين الـ65 صوتاً لفرنجيّة ولكل فريق موقفه ورأيه وحتى في أشدّ الخصومات نحترم الجميع وأي فريق نتواصل معه في سياق الاستحقاق الرئاسي أفضلّ أن يعلن هو عن موقفه ومن الممكن أن تتبدل الأمور