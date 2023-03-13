فادي كرم لـ"#عشرين_30": إن كان هناك إمكانية لإيصال قائد الجيش إلى رئاسة الجمهورية فلا نمانع

ميقاتي من بكركي: الراعي وصف الكلام الطائفي المتصاعد حالياً بـ"الهيستريا السياسية" والتعددية هي مصدر غنى للبنان

ميقاتي من بكركي: الراعي وصف الكلام الطائفي المتصاعد حالياً بـ"الهيستريا السياسية" والتعددية هي مصدر غنى للبنان

ميقاتي من بكركي: أطلعني صاحب الغبطة على الاتصالات التي يقوم بها من أجل الاسراع بانتخاب رئيس والآراء كانت متوافقة على ضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت