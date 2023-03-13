جورج عطالله لـ"#عشرين_30": الخلاف اليوم مع حزب الله ليس مرتبطًا بملف الرئاسة فمنذ عام 2017 وناقوس الخطر يدق بهذا الموضوع لحين وصلنا إلى موضوع الحكومة وغطاء الثنائي لميقاتي ولا يمكننا إلا أن نكون أبناء الدولة وهناك ملفات اختلفنا والحزب عليها

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